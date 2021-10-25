Данилов говорит, что, когда в Украине всенародно избирают президента, на него возлагают надежды. Однако по Конституции Украина – парламентско-президентская республика.

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По мнению секретаря СНБО, по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте. Это "поставит точку" в этом вопросе.

Данилов выступил за президентскую республику

Политик утверждает, что в истории Украины трудно найти факты, когда рывок вперед можно было сделать без личности.

Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что в таком случае есть ответственный человек, который понимает, на что он идет и зачем.

Нужна устоявшаяся демократия

По словам секретаря, парламентско-президентские республики могут существовать в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия. Мол, для этого должны пройти века.

Кроме этого, Данилов заметил, что для олигархического клана якобы гораздо проще работать, если есть парламентско-президентская республика.

В Украине раньше была президентско-парламентская республика

Заметим, сейчас в Украине действует парламентско-президентская республика. Это одна из смешанных форм правления, где преимущество в формировании правительства имеет парламент. Президент предлагает парламенту кандидата на должность премьер-министра, а также имеет широкие полномочия в исполнительной власти.

Однако с 1996 по 2006 год украинцы жили при президентско-парламентской форме. К 2010 году государство снова имело парламентско-президентскую. А после 2010, во времена Януковича состоялось четырехлетнее возврата к президентской модели.