Данилов заметил, что до сих пор не получили ответа – это естественный или искусственно созданный вирус. Хоть мнения звучат разные.
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Непростая история
Однако секретарь СНБО предполагает, что это может быть непростая история.
Мое мнение – за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь,
– сказал Данилов.
Он также оценил, когда закончится пандемия. По словам Данилова, мир считает, что до следующего лета. Однако политик обратил внимание, что появляются новые штаммы.
Происхождение коронавируса: что известно
- В марте ВОЗ и Китай опубликовали совместное исследование. Говорили, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.
- Также признали, что инфицирование могли случиться еще до того, как в Ухане официально зафиксировали первого больного COVID-19.
- Пока нет окончательных выводов, как именно вирус попал на Уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка заболевания.
- К слову, в другом исследовании, опубликованном учеными из Университетского колледжа Лондона, утверждалось, что вирус появился в октябре 2019 года. Отмечали, что он начал быстро распространяться по миру к декабрю того же года.
- В июле ВОЗ стала требовать контроля над лабораториями в Китае, в которых анализировали первые случаи COVID-19. Пекин же отказался помогать в этом. Решение ВОЗ Китай назвал "политизированными".