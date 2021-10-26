У суді написали, що вони незмінно захищають верховенство права, демократію та права людини. Про це написали на фейсбуці суду.
До теми Я за жорстку президентську республіку, – Данілов
Верховний суд опублікував мем щодо РНБО
Верховний Суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина,
– заявили у суді.
У пресцентрі суду в коментарі виданню Liga.net розповіли, що це була відповідь секретарю РНБО Олексію Данілову, який назвав судову владу "корпорацією". Це трапилось під час інтерв'ю.
Верховний суд відповів на заяву Данілова / Фото з фейсбуку Верховного суду
Коротко про заяву Олексія Данілова
- 25 жовтня Олексій Данілов у інтерв'ю виданню "РБК-Україна" назвав судову владу "корпорацією". Зокрема секретар РНБО сказав: "Судова корпорація зі своїми правилами і взаємовідносинами не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи".
- Він також заявив, що "вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, уповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать".
- У цьому ж таки інтерв'ю Данілов заявив про "друге питання": "У нас абсолютно відсутній аналіз прийняття судових рішень. Тому що в одному і тому ж рішенні, але в різній інтерпретації ви побачите умовно від +100 до -100, хоча вони будуть абсолютно дзеркальні. Це велика проблема".