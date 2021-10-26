У суді написали, що вони незмінно захищають верховенство права, демократію та права людини. Про це написали на фейсбуці суду.

До теми Я за жорстку президентську республіку, – Данілов

Верховний суд опублікував мем щодо РНБО

Верховний Суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина,

– заявили у суді.

У пресцентрі суду в коментарі виданню Liga.net розповіли, що це була відповідь секретарю РНБО Олексію Данілову, який назвав судову владу "корпорацією". Це трапилось під час інтерв'ю.



Верховний суд відповів на заяву Данілова / Фото з фейсбуку Верховного суду

Коротко про заяву Олексія Данілова