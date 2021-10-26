У суді написали, що вони незмінно захищають верховенство права, демократію та права людини. Про це написали на фейсбуці суду.

До теми Я за жорстку президентську республіку, – Данілов

Верховний суд опублікував мем щодо РНБО

Верховний Суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина,
– заявили у суді.

У пресцентрі суду в коментарі виданню Liga.net розповіли, що це була відповідь секретарю РНБО Олексію Данілову, який назвав судову владу "корпорацією". Це трапилось під час інтерв'ю.

РНБО Верховний суд
Верховний суд відповів на заяву Данілова / Фото з фейсбуку Верховного суду

Коротко про заяву Олексія Данілова

  • 25 жовтня Олексій Данілов у інтерв'ю виданню "РБК-Україна" назвав судову владу "корпорацією". Зокрема секретар РНБО сказав: "Судова корпорація зі своїми правилами і взаємовідносинами не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи".
  • Він також заявив, що "вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, уповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать".
  • У цьому ж таки інтерв'ю Данілов заявив про "друге питання": "У нас абсолютно відсутній аналіз прийняття судових рішень. Тому що в одному і тому ж рішенні, але в різній інтерпретації ви побачите умовно від +100 до -100, хоча вони будуть абсолютно дзеркальні. Це велика проблема".