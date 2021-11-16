Еще 25 июля 2019 года Овручский городской глава Иван Коруд обратился в суд с исковым заявлением к учредителю Овручской районной партийной организации "Свобода" Алексея Кравчука.

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Мэр судился по информации в соцсетях

Коруд требовал признать недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, которую распространил Кравчук.

Мэр хотел, чтобы ответчик удалил свой комментарий и опроверг его, опубликовав решение суда. Городской глава требовал возместить ему моральный ущерб, заплатив 1 гривну, и рассчитаться за судебные расходы.

Дело рассматривают уже в течение 2 лет

Судебная тяжба продолжается уже в течение 2 лет. В рамках процесса Коростенский суд постановил привлечь владельца Facebook. Соответствующее решение служители Фемиды приняли после ходатайства истца от 19 октября 2021 года.

В подготовительном судебном заседании истцом заявлено ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечения к участию в деле в качестве ответчика владельца сайта Facebook, которым является Facebook Inc., резидента США, адрес: Willow Park, CA, 94025, US,

– сказано в постановлении.

Подготовительное заседание по делу назначили на 12 декабря.



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