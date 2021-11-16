Ще 25 липня 2019 року Овруцький міський голова Іван Коруд звернувся до суду із позовною заявою до засновника Овруцької районної партійної організації "Свобода" Олексія Кравчука.

Цікаво Колишня співробітниця Facebook закликала Цукерберга покинути посаду глави компанії

Міський голова позивався щодо інформації у соцмережах

Коруд вимагав визнати недостовірною і такою, що принижує честь та гідність, інформацію, яку поширив Кравчук.

Мер хотів, аби відповідач видалив свій коментар та спростував його, опублікувавши рішення суду. Міський голова вимагав відшкодувати йому моральну шкоду, заплативши 1 гривню, та розрахуватись за судові витрати.

Справу розглядають вже протягом 2 років

Судова тяганина триває вже протягом 2 років. У рамках процесу Коростенський суд постановив залучити власника Facebook. Відповідне рішення служителі Феміди ухвалили після клопотання позивача від 19 жовтня 2021 року.

У підготовчому судовому засіданні позивачем заявлено клопотання про залишення позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди без розгляду, залучення до участі у справі як відповідача власника сайту Facebook, яким є Facebook Inc., резидента США, адреса: Willow Park, CA, 94025, US,

– сказано в ухвалі.

Підготовче засідання у справі призначили на 12 грудня.

Цукерберга хочуть бачити у ролі співвідповідача / Скриншот Житомир.Info

В Одесі суддя призначив курйозне покарання для злодіїв