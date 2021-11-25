За словами обвинувачів, служителі Феміди засудили 39-річного злочинця до найсуворішого покарання, яке тільки передбачає стаття Кримінального кодексу. Педофіл проведе за ґратами 15 років.

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Крім того, чоловіка внесуть до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Зґвалтував, коли прийшов у гості до знайомої

  • Як довели слідчі, злочин стався у серпні 2018 року. Мешканець одного з сіл Білоцерківського району прийшов додому до своєї знайомої.
  • Жінки вдома не було, однак її діти впустили чоловіка.
  • Зловмисник скористався відсутністю дорослих та накинувся на 8-річну дівчинку та відніс її до городу.
  • Ґвалтував потерпілу чоловік на очах у її маленького брата.