Поліція встановлює обставини стрілянини у Печерському районі столиці

Інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до правоохоронців близько 19-00. На місце події оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, які оперативно затримали стрілка.

За попередньою інформацією, між порушником та перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря.

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Правопорушник затриманий, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.