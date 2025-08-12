В ночь на 12 августа в Ставрополе прогремела серия взрывов из-за атаки беспилотников на завод "Монокристалл". Местные власти подтвердили инцидент, уверяя, что пострадавших нет, а экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Где расположен завод "Монокристалл", который был атакован дронами, показывает 24 Канал.

Где расположен завод "Монокристалл" на карте?

В ночь на 12 августа в российском Ставрополе прогремела серия взрывов – неизвестные беспилотники ударили по заводу "Монокристалл". Местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов и видели вспышки в небе, после чего над заводом поднялся густой черный дым.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку, но подробности не раскрыл. По данным Telegram-канала Astra, одним из пострадавших стал завод "Монокристалл" – ведущий мировой производитель искусственного сапфира.

Где расположен завод "Монокристалл": смотрите на карте

Синтетический сапфир используется в оптических системах, защитных элементах датчиков и лазеров, в частности в военных приборах, а также в аэрокосмической и приборостроительной отраслях.