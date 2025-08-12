У ніч на 12 серпня в Ставрополі пролунала серія вибухів через атаку безпілотників на завод "Монокристал". Місцева влада підтвердила інцидент, запевняючи, що постраждалих немає, а екстрені служби вже працюють на місці події.

Де розташований завод "Монокристал", який був атакований дронами, показує 24 Канал.

Читайте також Дрони ГУР атакували єдиний в Росії завод з виробництва гелію для ракет, – джерела

Де розташований завод "Монокристал" на карті?

У ніч на 12 серпня в російському Ставрополі пролунала серія вибухів – невідомі безпілотники вдарили по заводу "Монокристал". Місцеві мешканці чули щонайменше п’ять вибухів і бачили спалахи в небі, після чого над заводом здійнявся густий чорний дим.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив атаку, але подробиці не розкрив. За даними Telegram-каналу Astra, одним із постраждалих став завод "Монокристал" – провідний світовий виробник штучного сапфіру.

Де розташований завод "Монокристал": дивіться на карті

Синтетичний сапфір використовується в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів, зокрема у військових приладах, а також в аерокосмічній та приладобудівній галузях.