Также дроны слышали в Невинномысске (здесь звучала сирена) и в городе Изобильный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Накануне Поражены мощности: СБУ ударила по заводу-производителю комплектующих к ракетам

Что известно об атаке Ставрополя?

В городе прогремело не менее 5 взрывов в районе 3 ночи – дроны летели на очень низкой высоте. РосСМИ традиционно заявляют, что якобы работала ПВО. Правда, после удара в городе был виден дым. Между тем губернатор Владимир Владимиров заявил, что на территории края объявлено беспилотную опасность.

Куда могло прилететь в Ставрополе?

Российская либеральная Astra и украинский мониторинговый ресурс Supernova+ заявляют, что дроны атаковали завод акционерного общества "Монокристалл". Дым видно именно на территории этого предприятия.

В Ставрополе завод относится к химической промышленности. Это один из ведущих мировых производителей искусственного корунда (сапфира). Его используют в оптических системах, защитных элементах датчиков и лазеров, включая военные приборы. Также его применяют в компонентах аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслях, в частности в военной сфере.

Согласно информации на сайте предприятия, завод "Монокристалл" в Ставрополе является дочерней компанией многоотраслевого промышленного концерна "Энергомера". В мае 2025 года СМИ писали, что "ставропольское АО "Монокристалл" может завалить оборонный госзаказ и пойти под суд за хищение миллионов". Таким образом это подтверждает, что предприятие задействовано в гособоронном заказе России.