Здесь боль, голод и смерть, - Подоляк о зоопарке возле Киева и как ВСУ пытаются спасти животных

Из-за войны России против Украины страдают не только люди, но и животные. В зоопарке под Киевом звери погибают от голода.

Зоопарк частично потерпел разрушения из-за обстрелов оккупантов. Выживших животных сейчас пытаются спасти наши военные. Там побывал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Напомним Из экопарка в Харькове эвакуировали кенгуру

Как сейчас выглядит зоопарк

Многие помещения зоопарка уничтожены, а на территории зверинца можно найти животных, погибших от голода или от обстрелов.



Мертвые животные и разрушенные здания – новые реалии зоопарка / Фото с твиттера Михаила Подоляка

Выживших животных наши солдаты пытаются спасти и перевезти в другое место.



Спасение животных в зоопарке под Киевом / Фото с твиттера Михаила Подоляка

Михаил Подоляк отметил, что когда-то в этот зоопарк ходили дети, но оккупанты принесли голод и смерть. Это еще раз доказывает, что между украинцами и россиянами огромная пропасть.

Раньше сюда приходили семьи с детьми, чтобы покормить животных. Теперь здесь боль, голод и смерть, которую принесли русские солдаты. Украинская армия сейчас пытается спасти животных, выживших. Между нашими странами действительно цивилизационная бездна,

– заявил Подоляк.



Между нами и россиянами таки большая цивилизационная бездна / Фото с твиттера Михаила Подоляка