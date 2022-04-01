Тут біль, голод і смерть, - Подоляк про зоопарк біля Києва і як ЗСУ намагаються врятувати тварин

Через війну Росії проти України страждають не лише люди, але й тварини. У зоопарку під Києвом звірі гинуть від голоду.

Зоопарк частково зазнав руйнувань через обстріли окупантів. Тварин, які вижили, зараз намагаються врятувати наші військові. Там побував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Як зараз виглядає зоопарк

Багато приміщень зоопарку знищені, а на території звіринця можна знайти тварин, які загинули від голоду або від обстрілів.



Мертві тварини та зруйновані будівлі – нові реалії зоопарку / Фото з твітеру Михайла Подоляка

Тих тварин, які вижили, наші солдати намагаються врятувати та перевезти в інше місце.



Порятунок тварин у зоопарку під Києвом / Фото з твітеру Михайла Подоляка

Михайло Подоляк відзначив, що колись у цей зоопарк ходили діти, але окупанти принесли голод і смерть. Це ще раз доводить, що між українцями та росіянами величезна прірва.

Раніше сюди приходили сім'ї з дітьми, щоб погодувати тварин. Тепер тут біль, голод і смерть, яку принесли російські солдати. Українська армія зараз намагається врятувати тварин, які змогли вижити. Між нашими країнами справді цивілізаційна прірва,

– заявив Подоляк.



Між нами та росіянами таки велика цивілізаційна прірва / Фото з твітеру Михайла Подоляка