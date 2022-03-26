Вольєри з тваринами зазнавали обстрілів

Порятунок тварин підтвердив речник екопарку Олексій Костюченко. Врятовані кенгуру трьох видів, серед яких дорослі та дитинчата.

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Тварини перебувають вдома у волонтерів, де їх готують до евакуації у безпечніші міста.

Засновник екопарку Олександр Фельдман інформував про евакуацію кенгуру на сторінці у фейсбуці. Він заявляв про те, що вольєри з тваринами зазнавали обстрілів.

Цих кенгуру вдалося вивезти позавчора, тобто зараз вони вже в безпеці. Це дуже приємно, адже їхні вольєри, на жаль, неодноразово зазнавали обстрілів. Віримо, що тепер у них буде добре!,

– написав Фельдман.

На цей момент не відомо, скільки кенгуру залишилося в екопарку.

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