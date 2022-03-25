Працівники ДСНС опублікували фото врятованого зайченяти та попросили українців залишатися людьми – не спалювати суху траву та життя.

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Цьому маленькому зайченяті пощастило. Його витягли з вогню рятувальники під час гасіння пожежі сухої трави в селі Кнісело Львівського району. Надзвичайники привезли врятоване зайченя у частину і опікуються ним,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу на Львівщині ліквідували 87 таких пожеж.



Зайченя, якого вдалося врятувати / Фото ДСНС України



Рятувальники під час пожежі сухої трави врятували зайченя​ / Фото ДСНС України

Нагадаємо, за спалювання сухої трави передбачений як адміністративний штраф (від 3 до майже 7 тисяч гривень), так і кримінальна відповідальність. Вас же закликаємо не бути байдужими. Якщо бачите, що хтось палить траву або саму пожежу, – набирайте 102 і 101 відповідно!