Працівники ДСНС опублікували фото врятованого зайченяти та попросили українців залишатися людьми – не спалювати суху траву та життя.
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Цьому маленькому зайченяті пощастило. Його витягли з вогню рятувальники під час гасіння пожежі сухої трави в селі Кнісело Львівського району. Надзвичайники привезли врятоване зайченя у частину і опікуються ним,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за добу на Львівщині ліквідували 87 таких пожеж.
Зайченя, якого вдалося врятувати / Фото ДСНС України
Рятувальники під час пожежі сухої трави врятували зайченя / Фото ДСНС України
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