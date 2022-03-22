Пожежі створюють не лише російські ракети. В деяких випадках винуватцями є самі українці.
До теми Через паліїв трави на Житомирщині людям заборонили ходити до лісу
Попри вмовляння влади населення продовжує підпалювати суху траву. Це провокує сильні пожежі й призводить до нових бід.
Український блогер Петро Нек порадив таким людям палити не траву, а російських окупантів.
Поки їхав поїздом зі Львова до Ходорова і назад, побачив купу спаленої трави, придумався слоган і накидав простенький плакат,
– написав Нек.
На плакаті він зобразив зелену траву та "коктейль Молотова".
Плакат для паліїв трави / Фото Петра Нека