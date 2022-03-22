Пожежі створюють не лише російські ракети. В деяких випадках винуватцями є самі українці.

До теми Через паліїв трави на Житомирщині людям заборонили ходити до лісу

Попри вмовляння влади населення продовжує підпалювати суху траву. Це провокує сильні пожежі й призводить до нових бід.

Український блогер Петро Нек порадив таким людям палити не траву, а російських окупантів.

Поки їхав поїздом зі Львова до Ходорова і назад, побачив купу спаленої трави, придумався слоган і накидав простенький плакат,

– написав Нек.

На плакаті він зобразив зелену траву та "коктейль Молотова".



Плакат для паліїв трави / Фото Петра Нека