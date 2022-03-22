Пожары возникают не только из-за российских ракет. В некоторых случаях виновники – сами украинцы.

К теме Из-за поджигателей травы на Житомирщине людям запретили ходить в лес

Несмотря на уговоры властей, население продолжает поджигать сухую траву. Это провоцирует сильные пожары и приводит к новым бедам.

Украинский блогер Петр Нек посоветовал таким людям жечь не траву, а российских оккупантов.

Пока ехал поездом из Львова в Ходоров и обратно, увидел кучу сожженной травы, придумал слоган и набросал простенький плакат,

– написал Нек.

На плакате он изобразил зеленую траву и "коктейль Молотова".