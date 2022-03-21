В лес можно ходить только военным, правоохранителям и представителям местных властей. Всем остальным – запрещено.

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Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко объяснил, что такое решение одобрили для безопасности граждан, а также предотвращения лесных пожаров.

Война продолжается и соблюдение норм безопасности и выполнение решений Совета обороны обязательно,

– напомнил Бунечко.

Он добавил, что на территории области запрещено использовать видеорегистраторы. Все для того, чтобы избежать разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны.