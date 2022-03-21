До лісу можна ходити лише військовим, правоохоронцям та представникам місцевої влади. Усім решта – заборонено.

До теми На Львівщині паліїв сухої трави виявляють рейдові групи: що загрожує порушникам

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко пояснив, що таке рішення схвалили задля безпеки громадян, а також запобігання лісовим пожежам.

Війна триває й дотримання норм безпеки та виконання рішень Ради оборони є обов'язковим,

– нагадав Бунечко.

Він додав, що на території області заборонено використовувати відеореєстратори. Це для того, щоб уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони.