Работники ГСЧС опубликовали фото спасенного зайчонка и попросили украинцев оставаться людьми – не сжигать сухую траву и жизнь.
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Этому маленькому зайчонку повезло. Его вытащили из огня спасатели во время тушения пожара сухой травы в селе Книсело Львовского района. Чрезвычайники привезли спасенного зайчонка в часть и заботятся о нем,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки во Львовской области ликвидировали 87 таких пожаров.
Зайчонок, которого удалось спасти / Фото ГСЧС Украины
Спасатели во время пожара сухой травы спасли зайчика / Фото ГСЧС Украины
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