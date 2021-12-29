Зеленская сказала, что покупает скумбрию по 8 гривен: первая леди прокомментировала оговорку

Елена Зеленская рассказала, что покупает скумбрию "по 8 гривен за килограмм". Впоследствии первая леди объяснила оговорку и рассказала, что имела в виду цену за 100 грамм.

Инцидент произошел во время выступления Елены Зеленской 29 декабря. Первая леди рассказывала об информационной кампании по здоровому питанию.

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Елена Зеленская обмолвилась, что покупает рыбу за 8 гривен за килограмм

Первая леди рассказывала о еде на столе в их семье. В частности Зеленская отметила, что они часто едят скумбрию.

Сами купили, сами приготовили простые продукты. Хек стоил... это была замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд. Она стоит 8 гривен за килограмм... Да, мы едим (блюда из скумбрии – 24 канал),

– рассказала Зеленская.

Впоследствии в инстаграме первой леди появилось сообщение об утреннем эфире за 29 декабря. В нем Елена Зеленская рассказала о том, чем мы наполняем свою корзину покупок, тем и наполняем нашу жизнь.



Зеленская объяснила свою оговорку в инстаграме / Скриншот со страницы Елены Зеленской

В конце сообщения она вспомнила о своей оговорке и извинилась.

Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в 7 утра,

– заявила Зеленская.

Она также добавила, что правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт, особенно запеченная в фольге с травами.

Елена Зеленская обмолвилась о цене на рыбу: смотрите видео

Коротко об инцидентах с оговорками известных людей

Мэр Киева Виталий Кличко снова оговорился, поздравляя людей с Новым годом. В частности политик забыл, какой наступит год. Поэтому он сказал: "С хорошим настроением встречаем новый 2220... 2222 год".

Кроме того, оговорку допустил нардеп от "Слуг народа" Николай Тищенко. Политик заявил, что он: "переболел COVID, вакцинировался ковидом".

Еще раньше оговорился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который заявил что в Украине уже вакцинируют препаратом Pfizer за деньги. Якобы это делают за 800 – 1000 гривен. Однако впоследствии пояснил, что оговорился и опроверг свои же слова.

Кличко оговорился, поздравляя с Новым годом – смотрите видео