Соответствующее видео уже облетело большинство известных соцсетей. Люди активно комментируют новый курьез мэра Киева.

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Попытки Кличко эпически провалились

Мэр пытался несколько раз назвать год, но ему никак не удавалось сказать правильно. В конце он решил, что мир будет встречаться 2222 год.

С хорошим настроением встречаем новый 2220… 2222 год,
– заверил Кличко.

Мэр Киева не смог сказать, какой год будет встречать мир: смотрите видео из телеграма "Киев Оперативный"

Еще один новогодний курьез Кличко

  • Во время зажигания главной елки Киева мэр не смог правильно произнести обратный отсчет.
  • Кличко пропустил цифру 2, чем в очередной раз насмешил сеть.
  • Скорее всего, Кличко очень радовался и хотел как можно быстрее засветить елку. Видео можно посмотреть здесь.