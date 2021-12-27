Соответствующее видео уже облетело большинство известных соцсетей. Люди активно комментируют новый курьез мэра Киева.
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Попытки Кличко эпически провалились
Мэр пытался несколько раз назвать год, но ему никак не удавалось сказать правильно. В конце он решил, что мир будет встречаться 2222 год.
С хорошим настроением встречаем новый 2220… 2222 год,
– заверил Кличко.
Мэр Киева не смог сказать, какой год будет встречать мир: смотрите видео из телеграма "Киев Оперативный"
Еще один новогодний курьез Кличко
- Во время зажигания главной елки Киева мэр не смог правильно произнести обратный отсчет.
- Кличко пропустил цифру 2, чем в очередной раз насмешил сеть.
- Скорее всего, Кличко очень радовался и хотел как можно быстрее засветить елку. Видео можно посмотреть здесь.