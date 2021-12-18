Перед тем, как праздничное дерево засветилось разноцветными огнями, городской голова произнес вступительное слово. Он похвалил киевскую елку и назвал ее одной из лучших в мире.

Обратите внимание Открытие главной елки Украины: Софийская площадь засияла огнями – фоторепортаж 24 канала

Что мэр сказал о елке-2022

Сначала Кличко обратил внимание на то, что за прошедшие годы киевской елке уже не раз удалось попадать в десятку лучших в Европе. Поэтому политик надеется, что в 2022 году ею будут и дальше восхищаться в мире. А это мол позволит оказаться уже в первой тройке рейтинга.

Для этого многое сделали. Она будет дарить каждому положительные эмоции и ощущение праздника,

– убежден мэр.

Как зажигали праздничное дерево

Мэр Киева пожелал всем присутствующим, чтобы их желания исполнялись. После этого организаторы мероприятия перешли к церемонии открытия елки. Сначала разноцветными огнями зажгли Софийскую площадь. После этого призвали еще раз сосчитать в обратном отсчете, чтобы зажечь и праздничное дерево.

Радостная толпа считала от 10 до 1, с нею – и сам Кличко. Только вот мэр Киева после цифры 3 перешел сразу к 1. Очевидно, политик очень уж ждал конца отсчета и на радостях пропустил цифру.

Как Кличко пропустил цифру во время отсчета: смотрите видео

Заметим, что елка в этом году обошлась в 9 миллионов гривен. Ее приобрели за спонсорские деньги. Праздничное дерево украсили гирляндами, светящимися белым, оранжевым, желтым, красным светом, а кроме этого – еще и холодным блеском.