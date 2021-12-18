На церемонию открытия елки вечером 18 декабря пришли посмотреть много людей. Среди них были как жители города, так и гости столицы.

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Заработал новогодний городок

В этот же день открылся для посетителей и новогодний городок на Софийской площади. Там люди смогут не только полюбоваться праздничными декорациями, но и отведать вкусностей и согреться чаем или глинтвейном. После открытия главной елки Украины в центре города царила уютная атмосфера. Киевляне общались на свежем воздухе и делали фотоснимки.

Какой является главная елка 2022

В этом году праздничное дерево в центре Киева – снова искусственное. Такой традиции в украинской столице придерживаются уже достаточно давно.

Елку украсили гирляндами, которые светятся 5 цветами – белым, оранжевым, желтым, красным и холодным блеском.

Ветви новогодней елки украсили более 20 тысяч мелких игрушек. В общей сложности дерево обошлось городу в 9 миллионов гривен. Их предоставили Киеву спонсоры.

На церемонию открытия пришли много людей / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Софийская площадь засияла огнями / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Горожанам понравилось главная елка / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

В Киеве уже царит праздничное настроение / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Елку зажгли перед Днем святого Николая / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Захватывающий вид на Софийскую площадь в Киеве / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Софийская площадь после церемонии открытия елки / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Вечер, наполненный теплыми встречами / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

В центре столицы собралось много людей / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Киевляне и гости города гуляют по вечернему городу / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Особый акцент в 2022 году декораторы сделали на рождении Иисуса Христа. Именно поэтому Софийская площадь была украшена в соответствии с такой тематикой. Вокруг праздничной елки должны обустроить вертеп, который станет самым большим в Европе. Там будут фигурки Святого семейства, пастушков, царей, ангелов, а также колядников.