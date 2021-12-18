Посмотреть на начало новогоднего праздника пришло немало людей, которые убедились в том, что главная елка Украины 2022 года может снова претендовать на попадание в рейтинг самых красивых новогодних деревьев. Большая искусственная елка удачно подчеркивает общий вид украшенной Софийской площади.

Смотрите также Впервые за 8 лет елку на Софийской площади зажгут раньше: что готовят киевлянам

В общей сложности елка обошлась городу в 9 миллионов гривен. Их предоставили Киеву спонсоры.

Как зажигали главную новогоднюю елку Украины 2022: смотрите видео



Как выглядит новогодняя елка на Софийской площади

В этом году, по традиции, организаторы праздника решили не вредить природе и сделать дерево искусственным и наборным.

Главную елку 2022 года в Киеве украсили гирляндами, которые светятся 5 цветами – белым, оранжевым, желтым, красным и холодным блеском.

Гирляндами опутали елку в несколько слоев, что символизирует собой зимнюю вуаль.

Ветви новогодней елки украшены более 20 тысячами мелких игрушек золотистого и красного цвета. Их размещали точечно, чтобы дерево выглядело так, будто его усеяли бисером.

Главная елка Украины в 2022 году: смотрите видео

В Киеве зажгли праздничную елку / Cриншоты с видео Folk Ukraine

Новый формат празднования

По словам заместителя мэра Киева Виталия Кличко Валентина Мондриевского, нарядность Софийской площади не будет уступать европейским праздничным локациям. Представители КГГА присоединились к организации нового формата празднования и попытались создать "магнит для иностранцев и гостей из областей Украины".

Главной тематикой праздника на Софийской площади избрали рождение Иисуса Христа. Все убранство соответствует тематике рождественской чудоночи, а вокруг елки обустроят самый большой в Европе вертеп. Состоять он будет из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядников.