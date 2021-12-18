Подивитися на початок новорічного свята прийшло чимало людей, які переконалися у тому, що головна ялинка України 2022 може знову претендувати на потрапляння до рейтингу найкрасивіших новорічних дерев.

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Величезна штучна ялинка вдало підкреслює загальний вигляд прикрашеної Софійської площі. Загалом святкове дерево обійшлося місту в 9 мільйонів гривень. Їх надали Києву спонсори.

Як виглядає новорічна ялинка на Софійській площі

Цьогоріч, за традицією, організатори свята вирішили не робити шкоду природі та зробити дерево штучним та набірним.

Головну ялинку 2022 у Києві прикрасили гірляндами, які світяться 5 кольорами – білим, помаранчевим, жовтим, червоним та холодним блиском.

Гірляндами нібито обплутали ялинку у кілька шарів, що символізує зимову вуаль.

Гілки новорічної ялинки прикрашено понад 20 тисячами дрібних іграшок золотистого та червоного кольору. Їх розміщували точково, аби дерево мало такий вигляд, ніби його всіяли бісером.

Новий формат святкування

За словами заступника мера Києва Віталія Кличка Валентина Мондриївського, ошатність Софійської площі не поступатиметься європейським святковим локаціям. Представники КМДА долучилися до організації нового формату святкування та спробували створити "магніт для іноземців та гостей з областей України".

Головною тематикою свята на Софійській площі обрали народження Ісуса Христа. Все оздоблення відповідає тематиці різдвяної дивоночі, а навколо ялинки облаштують найбільший у Європі вертеп. Складатиметься він з фігур Святого сімейства, пастушків, царів, янголів та колядників.

Як запалювали головну новорічну ялинку України 2022: дивіться відео