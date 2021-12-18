На церемонію відкриття ялинки ввечері 18 грудня прийшли подивитися багато людей. Середи них були як мешканці міста, так і гості столиці.

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Запрацювало новорічне містечко

Цього ж дня відкрилося для відвідувачів й новорічне містечко на Софійській площі. Там люди матимуть можливість не лише помилуватися святковими декораціями, але й скуштувати смаколиків та зігрітися чаєм або глінтвейном. Після відкриття головної ялинки України у центрі міста панувала затишна атмосфера. Кияни спілкувалися на свіжому повітрі й робили фото.

Якою є головна ялинка 2022

Цьогоріч святкове дерево у центрі Києва – знову штучне. Такої традиції в українській столиці дотримуються вже досить давно.

Ялинку прикрасили гірляндами, які світяться 5 кольорами – білим, помаранчевим, жовтим, червоним та холодним блиском.

Гілки новорічної ялинки прикрасили понад 20 тисячами дрібних іграшок. Загалом дерево обійшлося місту в 9 мільйонів гривень. Їх надали Києву спонсори.



На церемонію відкриття прийшло багато людей / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Софійська площа засяяла вогнями / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Містянам сподобалося головна ялинка / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



У Києві вже панує святковий настрій / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Ялинку запалили перед Днем святого Миколая / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Захоплюючий вид на Софійську площу в Києві / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Софійська площа після церемонії відкриття ялинки / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Вечір, наповнений теплими зустрічами / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



У центрі столиці зібралося багато людей / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Кияни та гості міста гуляють вечірнім містом / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)

Тематика свят у 2022 році

Особливий акцент у 2022 році декоратори зробили на народженні Ісуса Христа. Саме тому Софійську площу прикрасили відповідно до такої тематики. Навколо святкової ялинки мають облаштувати вертеп, який стане найбільшим в Європі. Там будуть фігурки Святого сімейства, пастушків, царів, янголів, а також колядників.