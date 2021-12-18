Перед тим, як святкове дерево засвітилося різними кольорами, міський голова виголосив вступне слово. Він похвалив київську ялинку й назвав її однією з найкращих у світі.

Зверніть увагу Відкриття головної ялинки України: Софійська площа засяяла вогнями – фоторепортаж 24 каналу

Що мер сказав про ялинку-2022

Спочатку Кличко звернув увагу на те, що упродовж минулих років київській ялинці вже не раз вдалося потрапляти у десяток найкращих в Європі. Тож політик сподівається, що у 2022 році нею й надалі захоплюватимуться у світі. А це, мовляв, дозволить опинитися вже у першій трійці рейтингу.

Для цього багато зробили. Вона даруватиме кожному позитивні емоції та відчуття свята,

– переконаний мер.

Як запалювали святкове дерево

Міський голова Києва побажав усім присутнім, аби їхні бажання втілювалися у реальність. Після цього організатори заходу перейшли до церемонії відкриття ялинки. Спочатку кольоровими вогнями засвітили Софійську площу. Після цього закликали ще раз порахувати у зворотному відліку, аби запалити й святкове дерево.

Щасливий натовп рахував від 10 до 1, з ними – й сам Кличко. Тільки от мер Києва після цифри 3 перейшов одразу до 1. Очевидно, політик дуже вже чекав кінця відліку й на радощах пропустив цифру.

Як Кличко пропустив цифру під час відліку: дивіться відео



Зауважимо, що цьогорічна ялинка обійшлася у 9 мільйонів гривень. Її придбали за спонсорські гроші. Святкове дерево прикрасили гірляндами, які світяться білим, помаранчевим, жовтим, червоним кольорами, а крім цього – ще й холодним блиском.