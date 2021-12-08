Впрочем, по каким-то причинам музыку не включили, из-за чего главе города пришлось выкручиваться. Кличко не спасовал.

Смотрите также "Однажды я стану мэром": Кличко с блогером Маруничем записал совместный фит, который стал хитом

Он призвал всех петь вместе и начал исполнять гимн а капелла.

Пел, как только мог

Во время открытия утренней сессии Киевсовета и регистрации депутатов 7 ноября Кличко призвал всех присутствующих подняться и традиционно исполнить государственный гимн.

Впрочем, по техническим причинам сделать это не удалось, поэтому Кличко взял ситуацию в свои руки.

Через несколько секунд тишины мэр призвал петь всех вместе и затянул слова гимна.

Запись исполнения гимна депутатами под руководством Кличко стала вирусной в соцсетях. В комментариях к сообщениям киевляне отметили, что открытие заседания было душевным и ламповым. Кроме того, пользователи похвалили мэра за проявление лидерских качеств, хотя он "пел, как умеет".

Смотрите видео, как Виталий Кличко поет гимн Украины:

Не первая попытка пения

Кличко уже не впервые демонстрирует свои не слишком замечательные музыкальные способности. 30 сентября мэр пришел в одно из развлекательных заведений Киева, где выступала группа "Карта мира". Летом глава КГГА презентовал с фронтменом группы Иваном Маруничем совместный клип. Поэтому Кличко, судя по всему, совсем спонтанно, вышел на сцену во время концерта и начал петь хит "Однажды я стану мэром".

Смотрите видео пения Кличко на концерте "Карты мира":