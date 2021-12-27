Відповідне відео вже облетіло більшість відомих соцмереж. Люди активно коментують новий курйоз мера Києва.
До теми Кличко виступив солістом у Київраді та заспівав гімн України
Спроби Кличка епічно провалились
Мер намагався кілька разів назвати рік, але йому ніяк не вдалось сказати правильно. Наприкінці він вирішив, що світ зустрічатиме 2222 рік.
З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220… 2222 рік,
– запевнив Кличко.
Мер Києва не зміг сказати, який рік зустрічатиме світ: дивіться відео з телеграму "Київ Оперативний"
Ще один новорічний курйоз Кличка
- Під час запалювання головної ялинки Києва мер не зміг правильно відрахувати зворотний відлік.
- Кличко пропустив цифру 2, чим вкотре насмішив мережу.
- Найімовірніше, Кличко настільки радів та хотів якнайшвидше засвітити ялинку. Відео можна переглянути тут.