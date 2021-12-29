Зеленська сказала, що купує скумбрію по 8 гривень: перша леді вже прокоментувала обмовку

Олена Зеленська розповіла, що купує скумбрію "по 8 гривень за кілограм". Згодом перша леді пояснила обмовку та розповіла, що мала на увазі ціну за 100 грам.

Інцидент трапився під час ефіру за участю Олени Зеленської 29 грудня. Перша леді розповідала про інформаційну кампанію зі здорового харчування.

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Олена Зеленська обмовилась, що купує рибу за 8 гривень за кілограм

Перша леді розповідала про їжу на столі у їхній родині. Зокрема Зеленська зазначила, що вони часто їдять скумбрію.

Самі купили, самі приготували прості продукти. Хек коштував... це була заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв. Вона коштує 8 гривень за кілограм... Так, ми їмо (страви зі скумбрії – 24 канал),

– розповіла Зеленська.

Згодом у інстаграмі першої леді з'явився допис щодо ранкового ефіру за 29 грудня. У ньому Олена Зеленська розповіла про те, чим ми наповнюємо свій кошик покупок, тим й наповнюємо наше життя.



Зеленська пояснила свою обмовку в інстаграмі / Скриншот зі сторінки Олени Зеленської

Наприкінці допису вона пригадала про свою обмовку та перепросила.

До речі, під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7 ранку,

– заявила Зеленська.

Вона також додала, що правильним лишається те, що скумбрія – дуже корисний продукт, особливо – запечена у фользі з травами.

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Коротко про інциденти з обмовками відомих людей

Мер Києва Віталій Кличко знову обмовився, вітаючи людей з Новим роком. Зокрема політик забув, який настане рік. Тому він сказав: "З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220… 2222 рік".

Окрім того, обмовку допустив нардеп від "Слуг народу" Микола Тищенко. Політик у жовтні заявив, що яловичину купував від 50 до 70 гривень за кілограм. Проте запевнив нібито можна було купити і за 20 гривень.

Додав також, що купує її на Бессарабському ринку, який вважають одним із найдорожчих у Києві. Натомість, за даними Держстату, у вересні 2021 року середня ціна яловичини становила 172 гривні за кілограм.

Ще раніше обмовився мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який заявив що в Україні вже вакцинують препаратом Pfizer за гроші. Нібито це роблять за 800 – 1 000 гривень. Проте згодом пояснив, що обмовився та спростував свої ж слова.

Кличко обмовився, вітаючи з Новим роком – дивіться відео