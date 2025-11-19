Зеленский и Эрдоган обсуждали путь к миру и обмены пленными: какие главные заявления
В среду, 19 ноября, Владимир Зеленский находится в Турции с визитом. Там он имел переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.
Главные заявления собрал 24 Канал с пресс-конференции лидеров Украины и Турции.
Смотрите также Визит Зеленского в Стамбул не случаен: как Путина смогут заставить пойти на перемирие
Зеленский в заметке назвал встречу с президентом Турции продуктивной и содержательной. Стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, совместные производственные проекты и координацию действий для усиления защиты Украины. Подняли и дипломатические вопросы, подчеркивая необходимость достижения справедливого мира и гарантий безопасности. Также работаем, чтобы до Нового года возобновить обмены и вернуть домой украинских военных пленных, украинских гражданских, которые удерживаются Россией, и похищенных украинских детей, Особое внимание уделили роли Турции в "коалиции желающих", в частности в военно-морском компоненте. Зеленский поблагодарил Турцию и Эрдогана за поддержку. Встреча Зеленского и Эрдогана: смотрите видео Обмены, по словам Зеленского, хотят восстановить до конца 2025 года. Очень стараемся восстановить обмены пленных, чтобы вернуть домой украинских и военных, и гражданских, которых удерживают в России, Лидер Украины добавил, что среди пленных: крымскотатарские политические и религиозные заключенные. Также добавил, что Украина при поддержке Турции пытается вернуть украденных Россией детей. Владимир Зеленский отметил, что важна поддержка Турции в "коалиции желающих". Это также касается военно-морского компонента. Все понимают значение безопасности в Черном море и гарантировать такую безопасность можно только вместе с Турцией, Лидеры Украины и Турции обсуждали дальнейшее сотрудничество, производственные проекты и координацию для более эффективной жизни. Сейчас многие процессы в дипломатии активизировались. Мы должны сделать так, чтобы вся активность была направлена на мир и гарантированную безопасность, Зеленский описал встречу с Эрдоганом как "очень продуктивную, хорошую и содержательную". В начале выступления лидер Украины поблагодарил Турцию за поддержку и внимание к Украине, особенно в вопросах войны. Также Зеленский напомнил о сегодняшней атаке россиян на украинские города. По словам президента Турции, его страна готова обсуждать предложения России по прекращению огня, которые будут способствовать "справедливому и длительному миру". Эрдоган добавил, что ценит вовлеченность США в вопрос мира в Украине. Эрдоган добавил, что целью страны поставили увеличить объем торговли до 10 миллиардов долларов. Также Турция стремится способствовать восстановлению Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые продолжают работать несмотря на войну. В частности, Турция подтвердила приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Также Эрдоган заявил о продолжении поддержки крымских татар. Эрдоган напомнил, что Турция ранее принимала у себя переговоры между Украиной и Россией. Тогда, по словам президента Турции, удалось достичь определенных результатов в гуманитарных вопросах. Мы рассматриваем эти шаги, как ценные достижения. Во время сегодняшних переговоров, я также отметил продолжение стамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом, Он считает целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и направить его на решение проблем. Началась встреча Зеленского с Эрдоганом в Турции. Отмечается, что лидеры проведут рабочий обед, а затем совместную пресс-конференцию.
Зеленский подвел итоги встречи
– написал лидер Украины.
Обмены пленными хотят возобновить до конца года
– сообщил он.
– рассказал Зеленский.
– сказал Зеленский.
Зеленский о встрече
Мы готовы обсуждать предложения с Россией по миру, –Эрдоган
Сотрудничество с Украиной
Турция продолжит поддерживать Украину
Эрдоган напомнил о переговорах с Россией
– сказал Эрдоган.
Зеленский в заметке назвал встречу с президентом Турции продуктивной и содержательной.
Стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, совместные производственные проекты и координацию действий для усиления защиты Украины. Подняли и дипломатические вопросы, подчеркивая необходимость достижения справедливого мира и гарантий безопасности.
Также работаем, чтобы до Нового года возобновить обмены и вернуть домой украинских военных пленных, украинских гражданских, которые удерживаются Россией, и похищенных украинских детей,
Особое внимание уделили роли Турции в "коалиции желающих", в частности в военно-морском компоненте.
Зеленский поблагодарил Турцию и Эрдогана за поддержку.
Встреча Зеленского и Эрдогана: смотрите видео
Обмены, по словам Зеленского, хотят восстановить до конца 2025 года.
Очень стараемся восстановить обмены пленных, чтобы вернуть домой украинских и военных, и гражданских, которых удерживают в России,
Лидер Украины добавил, что среди пленных: крымскотатарские политические и религиозные заключенные.
Также добавил, что Украина при поддержке Турции пытается вернуть украденных Россией детей.
Владимир Зеленский отметил, что важна поддержка Турции в "коалиции желающих". Это также касается военно-морского компонента.
Все понимают значение безопасности в Черном море и гарантировать такую безопасность можно только вместе с Турцией,
Лидеры Украины и Турции обсуждали дальнейшее сотрудничество, производственные проекты и координацию для более эффективной жизни.
Сейчас многие процессы в дипломатии активизировались. Мы должны сделать так, чтобы вся активность была направлена на мир и гарантированную безопасность,
Зеленский описал встречу с Эрдоганом как "очень продуктивную, хорошую и содержательную".
В начале выступления лидер Украины поблагодарил Турцию за поддержку и внимание к Украине, особенно в вопросах войны.
Также Зеленский напомнил о сегодняшней атаке россиян на украинские города.
По словам президента Турции, его страна готова обсуждать предложения России по прекращению огня, которые будут способствовать "справедливому и длительному миру".
Эрдоган добавил, что ценит вовлеченность США в вопрос мира в Украине.
Эрдоган добавил, что целью страны поставили увеличить объем торговли до 10 миллиардов долларов. Также Турция стремится способствовать восстановлению Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые продолжают работать несмотря на войну.
В частности, Турция подтвердила приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины.
Также Эрдоган заявил о продолжении поддержки крымских татар.
Эрдоган напомнил, что Турция ранее принимала у себя переговоры между Украиной и Россией. Тогда, по словам президента Турции, удалось достичь определенных результатов в гуманитарных вопросах.
Мы рассматриваем эти шаги, как ценные достижения. Во время сегодняшних переговоров, я также отметил продолжение стамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом,
Он считает целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и направить его на решение проблем.
Началась встреча Зеленского с Эрдоганом в Турции.
Отмечается, что лидеры проведут рабочий обед, а затем совместную пресс-конференцию.