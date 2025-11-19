Зеленский и Эрдоган обсуждали путь к миру и обмены пленными: какие главные заявления

В среду, 19 ноября, Владимир Зеленский находится в Турции с визитом. Там он имел переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.

Главные заявления собрал 24 Канал с пресс-конференции лидеров Украины и Турции.

Смотрите также Визит Зеленского в Стамбул не случаен: как Путина смогут заставить пойти на перемирие