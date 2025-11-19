Укр Рус
19 ноября, 18:09
Зеленский и Эрдоган обсуждали путь к миру и обмены пленными: какие главные заявления

Дария Черныш

В среду, 19 ноября, Владимир Зеленский находится в Турции с визитом. Там он имел переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.

Главные заявления собрал 24 Канал с пресс-конференции лидеров Украины и Турции.

18:42, 19 ноября

Зеленский подвел итоги встречи

Зеленский в заметке назвал встречу с президентом Турции продуктивной и содержательной.

Стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, совместные производственные проекты и координацию действий для усиления защиты Украины. Подняли и дипломатические вопросы, подчеркивая необходимость достижения справедливого мира и гарантий безопасности.

Также работаем, чтобы до Нового года возобновить обмены и вернуть домой украинских военных пленных, украинских гражданских, которые удерживаются Россией, и похищенных украинских детей,
– написал лидер Украины.

Особое внимание уделили роли Турции в "коалиции желающих", в частности в военно-морском компоненте.

Зеленский поблагодарил Турцию и Эрдогана за поддержку.

18:00, 19 ноября

Обмены пленными хотят возобновить до конца года

Обмены, по словам Зеленского, хотят восстановить до конца 2025 года.

Очень стараемся восстановить обмены пленных, чтобы вернуть домой украинских и военных, и гражданских, которых удерживают в России,
– сообщил он.

Лидер Украины добавил, что среди пленных: крымскотатарские политические и религиозные заключенные.

Также добавил, что Украина при поддержке Турции пытается вернуть украденных Россией детей.

17:40, 19 ноября

Владимир Зеленский отметил, что важна поддержка Турции в "коалиции желающих". Это также касается военно-морского компонента.

Все понимают значение безопасности в Черном море и гарантировать такую безопасность можно только вместе с Турцией,
– рассказал Зеленский.

17:37, 19 ноября

Лидеры Украины и Турции обсуждали дальнейшее сотрудничество, производственные проекты и координацию для более эффективной жизни.

Сейчас многие процессы в дипломатии активизировались. Мы должны сделать так, чтобы вся активность была направлена на мир и гарантированную безопасность,
– сказал Зеленский.

17:30, 19 ноября

Зеленский о встрече

Зеленский описал встречу с Эрдоганом как "очень продуктивную, хорошую и содержательную".

В начале выступления лидер Украины поблагодарил Турцию за поддержку и внимание к Украине, особенно в вопросах войны.

Также Зеленский напомнил о сегодняшней атаке россиян на украинские города.

17:26, 19 ноября

Мы готовы обсуждать предложения с Россией по миру, –Эрдоган

По словам президента Турции, его страна готова обсуждать предложения России по прекращению огня, которые будут способствовать "справедливому и длительному миру".

Эрдоган добавил, что ценит вовлеченность США в вопрос мира в Украине.

17:14, 19 ноября

Сотрудничество с Украиной

Эрдоган добавил, что целью страны поставили увеличить объем торговли до 10 миллиардов долларов. Также Турция стремится способствовать восстановлению Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые продолжают работать несмотря на войну.

16:40, 19 ноября

Турция продолжит поддерживать Украину

В частности, Турция подтвердила приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины.

Также Эрдоган заявил о продолжении поддержки крымских татар.

16:35, 19 ноября

Эрдоган напомнил о переговорах с Россией

Эрдоган напомнил, что Турция ранее принимала у себя переговоры между Украиной и Россией. Тогда, по словам президента Турции, удалось достичь определенных результатов в гуманитарных вопросах.

Мы рассматриваем эти шаги, как ценные достижения. Во время сегодняшних переговоров, я также отметил продолжение стамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом,
– сказал Эрдоган.

Он считает целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и направить его на решение проблем.

16:32, 19 ноября

Началась встреча Зеленского с Эрдоганом в Турции.

Отмечается, что лидеры проведут рабочий обед, а затем совместную пресс-конференцию.