Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые заявления для СМИ
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Соединенных Штатах. Лидеры вышли к СМИ с заявлениями.
Что сказали Зеленский и Трамп перед двусторонней встречей, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президентов Украины и США в Нью-Йорке.
Смотрите также Индия и Китай спонсируют войну России против Украины: могут ли санкции Трампа нанести ей смертельный удар
Главные заявления Трампа и Зеленского
О гарантиях безопасности от США
У Трампа спросили, готов ли он предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО.
Президент США ответил: "Пока рано отвечать, но мы будем обсуждать это".
О покупке российской нефти Словакией
Словакия могла бы отказаться от закупки российских нефти и газа, если бы имела альтернативные источники, заявил Зеленский.
Мы полностью поддерживаем и вашу идею о том, как остановить закупку нефти и газа со стороны некоторых европейских стран. Я имел разговор с премьером Словакии. Я думаю, что им надо определенные альтернативные пути и тогда они пристанут к идее,
– указал он.
Как добавил Зеленский, он не уверен, что сегодня Словакия готова к такому шагу. Но, президент не исключил, что это может произойти в будущем.
О покупке российской нефти Венгрией
Трамп убежден, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если он с ним поговорит.
Я с ним поговорю,
– заверил Трамп
О Путине
У Трампа спросили, доверяет ли он все еще Путину.
Дональд Трампа ответил, что "даст знать примерно через месяц".
О сбитии самолетов России
У Трампа спросили, поддержит ли он союзников по НАТО, если они собьют российский самолет.
Американский лидер ответил, что это зависит от обстоятельств.
О дронах в Дании
Трамп отказался отвечать о дронах в Копенгагене, пока не получит дополнительную информацию.
О войне против Украины
Россия не выглядит такой выдающейся, сказал Трамп.
Для них это должно было быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго,
– сказал президент США.
Об украинской армии
Российская экономика находится в тяжелом положении, Украина успешно останавливает эту мощную армию, заметил Трамп.
Все думали, что война закончится за три дня. Но благодаря украинским военным, благодаря вовлеченности всем, она продолжается. Это не лучшая ситуация для России она надеялась на быстрое решение,
– сказал он.
360 квадратных километров освободили украинские войска за последние несколько недель, – Зеленский
У нас большое уважение к борьбе, которую ведет Украина, – Трамп