Укр Рус
24 Канал Новини політики Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку: перші заяви для ЗМІ
23 вересня, 20:31
8

Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку: перші заяви для ЗМІ

Дмитро Усик

Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Сполучених Штатах. Лідери вийшли до ЗМІ з заявами.

Що сказали Зеленський та Трамп перед двосторонньою зустріччю, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президентів України та США у Нью-Йорку.

Дивіться також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару 

Головні заяви Трампа і Зеленського

20:41, 23 вересня

Про гарантії безпеки від США

У Трампа запитали, чи готовий він надати Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО.

Президент США відповів: "Поки що рано відповідати, але ми будемо обговорювати це".

20:39, 23 вересня

Про купівлю нафти Угорщиною

Трамп переконаний, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо він з ним поговорить. 

Я з ним поговорю, 
– запевнив Трамп

20:38, 23 вересня

Про Путіна

У Трампа запитали, чи він все ще довіряє Путіну.

Дональд Трампа відповів, що "дасть знати приблизно за місяць".

20:35, 23 вересня

Про збиття літаків Росії

У Трампа запитали, чи підтримає він союзників по НАТО, якщо вони зіб'ють російський літак.

Американський лідер відповів, що це залежить від обставин.

20:35, 23 вересня

Про дрони у Данії

Трамп відмовився відповідати про дрони в Копенгагені, поки не отримає додаткову інформацію.

20:34, 23 вересня

Про війну проти України

Росія не виглядає такою видатною, сказав Трамп. 

Для них це мало бути швидко. Схоже, що це не закінчиться ще довго, 
– сказав президент США. 

20:33, 23 вересня

Про українську армію

Російська економіка перебуває у важкому становищі, Україна успішно зупиняє цю потужну армію, зауважив Трамп.

Всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всім, вона продовжується. Це не найкраща ситуація для Росії вона сподівалася на швидке рішення, 
– сказав він.

20:32, 23 вересня

360 квадратних кілометрів звільнили українські війська за останні кілька тижнів, – Зеленський

20:32, 23 вересня

У нас велика повага до боротьби, яку веде Україна, – Трамп