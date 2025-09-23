Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку: перші заяви для ЗМІ
Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Сполучених Штатах. Лідери вийшли до ЗМІ з заявами.
Що сказали Зеленський та Трамп перед двосторонньою зустріччю, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президентів України та США у Нью-Йорку.
Дивіться також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару
Головні заяви Трампа і Зеленського
У Трампа запитали, чи готовий він надати Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО. Президент США відповів: "Поки що рано відповідати, але ми будемо обговорювати це". Трамп переконаний, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо він з ним поговорить. Я з ним поговорю, У Трампа запитали, чи він все ще довіряє Путіну. Дональд Трампа відповів, що "дасть знати приблизно за місяць". У Трампа запитали, чи підтримає він союзників по НАТО, якщо вони зіб'ють російський літак. Американський лідер відповів, що це залежить від обставин. Трамп відмовився відповідати про дрони в Копенгагені, поки не отримає додаткову інформацію. Росія не виглядає такою видатною, сказав Трамп. Для них це мало бути швидко. Схоже, що це не закінчиться ще довго, Російська економіка перебуває у важкому становищі, Україна успішно зупиняє цю потужну армію, зауважив Трамп. Всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всім, вона продовжується. Це не найкраща ситуація для Росії вона сподівалася на швидке рішення, 360 квадратних кілометрів звільнили українські війська за останні кілька тижнів, – Зеленський У нас велика повага до боротьби, яку веде Україна, – Трамп
Про гарантії безпеки від США
Про купівлю нафти Угорщиною
– запевнив Трамп
Про Путіна
Про збиття літаків Росії
Про дрони у Данії
Про війну проти України
– сказав президент США.
Про українську армію
– сказав він.
У Трампа запитали, чи готовий він надати Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО.
Президент США відповів: "Поки що рано відповідати, але ми будемо обговорювати це".
Трамп переконаний, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо він з ним поговорить.
Я з ним поговорю,
У Трампа запитали, чи він все ще довіряє Путіну.
Дональд Трампа відповів, що "дасть знати приблизно за місяць".
У Трампа запитали, чи підтримає він союзників по НАТО, якщо вони зіб'ють російський літак.
Американський лідер відповів, що це залежить від обставин.
Трамп відмовився відповідати про дрони в Копенгагені, поки не отримає додаткову інформацію.
Росія не виглядає такою видатною, сказав Трамп.
Для них це мало бути швидко. Схоже, що це не закінчиться ще довго,
Російська економіка перебуває у важкому становищі, Україна успішно зупиняє цю потужну армію, зауважив Трамп.
Всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всім, вона продовжується. Це не найкраща ситуація для Росії вона сподівалася на швидке рішення,
360 квадратних кілометрів звільнили українські війська за останні кілька тижнів, – Зеленський
У нас велика повага до боротьби, яку веде Україна, – Трамп