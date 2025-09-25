Моя цель – завершить войну, а не продолжать баллотироваться на должность, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что его цель – завершить войну, а не продолжать баллотироваться на пост президента.
- Зеленский готов уйти в отставку и организовать выборы, если будет достигнуто длительное перемирие.
Владимир Зеленский в большом интервью рассказал о своих дальнейших планах. Гарант не хочет руководить страной в мирное время и готов уйти с должности.
Почему Зеленский не хочет идти на второй президентский срок?
Действующий лидер государства заявил, что обратится в Верховную Раду "с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня".
Моя цель – закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность,
– объяснил президент.
Журналисты уточнили, будет ли считать Зеленский свою работу завершенной после окончания войны. Политик ответил, что будет готов уйти в отставку. Если "будет заключено многомесячное перемирие", президент обязуется провести выборы.
Во время встречи с Трампом 23 сентября Зеленский сказал: в случае перемирия Украина может "использовать это время", и он может "дать этот сигнал парламенту".
Журналисты процитировали украинского президента так: он понимает, что люди могут хотеть "лидера с новым мандатом", чтобы принять важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.
Обратите внимание! Полного интервью еще нет, оно выйдет 26 сентября.
Относительно ситуации с безопасностью гарант сказал, что это усложнит организацию выборов, но он верит, что это можно сделать.
"Во время перемирия, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно", – сказал Зеленский.
Что говорил Зеленский о выборах и своем возможном втором сроке ранее?
Украинский президент высказывал мнение, что во время боевых действий выборы невозможны. Во-первых, это прямо запрещает Конституция, во-вторых, военные не смогут проголосовать.
В августе 2025 года он говорил, что Украина готова к выборам. Но волеизъявление может состояться только при условиях перемирия.
24 сентября Зеленский повторил свое мнение и указал: должно быть безопасно. К тому же Украину должны поддержать международные партнеры.
В феврале гарант не смог сказать, будет ли повторно баллотироваться на выборы. "Я не знаю. Я на самом деле не знаю. Не знаю, как завершится эта война. Это такой риторический вопрос для меня", – высказался он тогда.
В то же время в июле Зеленский заверил: не будет держаться за должность 30 лет, как это делает Путин.