Владимир Зеленский в большом интервью рассказал о своих дальнейших планах. Гарант не хочет руководить страной в мирное время и готов уйти с должности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Предусмотрено ли проведение выборов в Госбюджете на 2026 год: ответ нардепа

Почему Зеленский не хочет идти на второй президентский срок?

Действующий лидер государства заявил, что обратится в Верховную Раду "с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня".

Моя цель – закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность,

– объяснил президент.

Журналисты уточнили, будет ли считать Зеленский свою работу завершенной после окончания войны. Политик ответил, что будет готов уйти в отставку. Если "будет заключено многомесячное перемирие", президент обязуется провести выборы.

Во время встречи с Трампом 23 сентября Зеленский сказал: в случае перемирия Украина может "использовать это время", и он может "дать этот сигнал парламенту".

Журналисты процитировали украинского президента так: он понимает, что люди могут хотеть "лидера с новым мандатом", чтобы принять важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Обратите внимание! Полного интервью еще нет, оно выйдет 26 сентября.

Относительно ситуации с безопасностью гарант сказал, что это усложнит организацию выборов, но он верит, что это можно сделать.

"Во время перемирия, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно", – сказал Зеленский.

Что говорил Зеленский о выборах и своем возможном втором сроке ранее?