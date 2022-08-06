Оценки давать рано, – Зеленский о текущей ситуации с морским экспортом зерна

Сейчас Украина смогла возобновить морской экспорт своей агропродукции. Хотя черноморские порты уже начали работать, однако пока рано давать конкретные оценки этому процессу.

Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский 6 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Ключевой риск по безопасности пока не снят, – Зеленский

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы партнеры выполнили свою часть обязательств. Если они гарантируют безопасность снабжения, то это действительно решит вопрос угрозы глобального продовольственного кризиса.

Пока очень рано давать общие оценки этому процессу. Но все же можно сказать, что это позитивно и для нас с вами, и для всех наших партнеров. Но ключевой риск по безопасности до сих пор не снят. Угроза российских провокаций и терактов остается. Это должны осознавать все,

– сказал президент.

Также он призвал помнить, что восстановление морского экспорта Украины прежде всего стало возможным благодаря нашим воинам. Благодаря каждому, кто защищает Одесскую область и обеспечил освобождение Змеиного.

Обращение Владимира Зеленского за 6 августа: смотрите видео