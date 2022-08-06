Оцінки давати рано, – Зеленський про поточну ситуацію з морським експортом зерна

Наразі Україна змогла відновити морський експорт своєї агропродукції. Хоч чорноморські порти вже почали працювати, проте поки зарано давати конкретні оцінки цьому процесу.

Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський 6 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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Ключовий безпековий ризик поки не знятий, – Зеленський

Глава держави наголосив на важливості того, щоб партнери виконали свою частину зобов'язань. Якщо вони гарантують безпечність постачання, то це справді розв'яже питання загрози глобальної продовольчої кризи.

Поки дуже рано давати загальні оцінки цього процесу. Але все ж можна сказати, що це позитивно і для нас з вами, і для всіх наших партнерів. Але ключовий безпековий ризик досі не знятий. Загроза російських провокацій і терактів залишається. Це мають усвідомлювати всі,

– сказав президент.

Тако він закликав пам'ятати, що відновлення морського експорту України передусім стало можливим завдяки нашим воїнам. Завдяки кожному, хто захищає Одещину й забезпечив звільнення Зміїного.

Звернення Володимира Зеленського за 6 серпня: дивіться відео