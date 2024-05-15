Зеленский отреагировал на покушение на Фицо

В Словакии днем 15 мая произошла стрельба, где был ранен словацкий премьер. Президент Украины отреагировал на инцидент.

Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьера Фицо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший твиттер).

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Зеленский отреагировал на новости о покушении на Фицо

Гарант Украины назвал "ужасным" нападение на Фицо после выездного заседания словацкого правительства.

Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере,

– написал Зеленский.

Он выразил искреннюю надежду на скорейшее выздоровление главы словацкого правительства, а также выразил солидарность с народом Словакии.

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