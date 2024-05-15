Зеленський відреагував на замах на Фіцо
15 травня 2024, 17:28Читать новость на русском
У Словаччині вдень 15 травня сталася стрілянина, де було поранено словацького прем'єра. Президент України відреагував на інцидент.
Володимир Зеленський засудив замах на словацького прем'єра Фіцо. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній твітер).
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Зеленський відреагував на новини про замах на Фіцо
Гарант України назвав "жахливим" напад на Фіцо після виїзного засідання словацького уряду.
Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері,
– написав Зеленський.
Він висловив щире сподівання на швидке одужання глави словацького уряду, а також висловив солідарність із народом Словаччини.
Що наразі відомо про стан Роберта Фіцо
- Після новин про стрілянину, спершу офіційно стан Фіцо не коментували, однак в міністерстві закордонних справ підтвердили лише факт поранення та замаху на главу словацького уряду Роберта Фіцо.
- Згодом словацькі журналісти додали, що Фіцо дістав вогнепальні поранення живота та руки.
- Вже через певний час у Фіцо вже опублікували інформацію про те, що він перебуває у важкому стані. Там зазначили, що словацького прем'єра перевозять на гелікоптері до Банської Бистриці, оскільки до Братислави потрібно було б надто довго добиратися.
- Відповідно до слів представників прем'єра, наступні кілька годин вирішальні.