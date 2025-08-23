Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным в любом формате: есть и о гарантиях
- Президент Украины Владимир Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным, однако отмечает, что Москва затягивает процесс, и важно, чтобы Глобальный Юг подтолкнул Россию к миру.
- Зеленский обсудил с лидерами Нидерландов и ЮАР гарантии безопасности для Украины, отметив, что есть шанс завершить войну, и что Украина готова к конструктивным шагам, тогда как Россия продолжает обстрелы.
Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, а также с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой по его просьбе.
В рамках обсуждений с вышеупомянутыми лидерами подняли вопрос гарантий безопасности для Киева в случае соглашения и встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.
Что Зеленский сказал о встрече с Путиным?
Президент проинформировал Рамафосу о совместных дипломатических усилиях Киева с партнерами и продуктивных встречах с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, очевидно речь идет о последних переговорах.
Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна. Надо остановить убийства и разрушения. В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой,
– говорится в сообщении.
Впрочем, по его мнению, в Москве сейчас снова все больше затягивают соответствующий процесс. Поэтому, по словам президента, важно, чтобы Глобальный Юг прислал необходимые сигналы и подтолкнул Россию к миру с Украиной.
"Обсудили будущие контакты с партнерами – мои и Сирила, – а также возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога. Договорились быть на связи. Спасибо", – добавил Владимир Зеленский.
Что обсудили о гарантиях безопасности?
Владимир Зеленский в разговоре с Диком Схоофом поблагодарил за помощь от Нидерландов, и рассказал ему о дипломатической работе Украины с партнерами, в частности относительно недавних встреч в Вашингтоне.
Он отметил, что сейчас есть шанс закончить войну, и Украина готова к конструктивным шагам. Несмотря на это, российская сторона не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы мирных городов.
Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности,
– отметил президент.
По его словам, они также обсудили совместные проекты, в частности инвестиции в украинское оборонное производство. Сейчас идет подготовка важных договоренностей, а также встреча в ближайшее время.
Рамафоса недавно звонил Зеленскому
В начале августа президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским сразу после звонка российскому диктатору Владимиру Путину.
Тогда Рамафоса раскрыл ему детали разговора с российской стороной. Зеленский отметил четкую позицию Украины, которая выступает за то, что путь к миру между Москвой и Киевом должен начаться с прекращения огня.