Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, а также с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой по его просьбе.

В рамках обсуждений с вышеупомянутыми лидерами подняли вопрос гарантий безопасности для Киева в случае соглашения и встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.

Что Зеленский сказал о встрече с Путиным?

Президент проинформировал Рамафосу о совместных дипломатических усилиях Киева с партнерами и продуктивных встречах с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, очевидно речь идет о последних переговорах.

Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна. Надо остановить убийства и разрушения. В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой,

– говорится в сообщении.

Впрочем, по его мнению, в Москве сейчас снова все больше затягивают соответствующий процесс. Поэтому, по словам президента, важно, чтобы Глобальный Юг прислал необходимые сигналы и подтолкнул Россию к миру с Украиной.

"Обсудили будущие контакты с партнерами – мои и Сирила, – а также возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога. Договорились быть на связи. Спасибо", – добавил Владимир Зеленский.

Что обсудили о гарантиях безопасности?

Владимир Зеленский в разговоре с Диком Схоофом поблагодарил за помощь от Нидерландов, и рассказал ему о дипломатической работе Украины с партнерами, в частности относительно недавних встреч в Вашингтоне.

Он отметил, что сейчас есть шанс закончить войну, и Украина готова к конструктивным шагам. Несмотря на это, российская сторона не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы мирных городов.

Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности,

– отметил президент.

По его словам, они также обсудили совместные проекты, в частности инвестиции в украинское оборонное производство. Сейчас идет подготовка важных договоренностей, а также встреча в ближайшее время.

