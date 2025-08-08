Президент Украины назвал разговор, который состоялся между лидерами в пятницу, 8 августа, "дружественным и откровенным". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского.

О чем говорили Зеленский и Рамафоса?

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой относительно "достижения реального мира" и прекращения убийств людей после его разговора с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский рассказал ему о контактах с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами в последние дни. По его словам, уже сделано много дел по работе в этом направлении.

Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной. Это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, а и Европы и всего мира,

– говорится в сообщении.

По его словам, Рамафоса раскрыл ему детали разговора с российской стороной. Владимир Зеленский отметил четкую позицию Украины, которая выступает за то, что путь к миру между Москвой и Киевом должен начаться с прекращения огня.

"Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в различных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно Россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира", – добавил он.

К слову, на сайте президента ЮАР указано, что Путин говорил с ним о "мирном процессе" с Украиной. И Рамафоса приветствовал инициативы, которые "положат конец войне и будут способствовать установлению прочного мира между Россией и Украиной".