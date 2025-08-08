Президент України назвав розмову, яка відбулася між лідерами у п'ятницю, 8 серпня, "дружньою та відвертою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Володимира Зеленського.

Про що говорили Зеленський і Рамафоса?

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою стосовно "досягнення реального миру" та припинення вбивств людей після його розмови з Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський розповів йому про контакти з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами останніми днями. За його словами, уже зроблено багато справ стосовно роботи у цьому напрямку.

Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, Рамафоса розкрив йому деталі розмови з російською стороною. Володимир Зеленський наголосив на чіткій позиції України, яка виступає за те, що шлях до миру між Москвою та Києвом має початися з припинення вогню.

"Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", – додав він.

До слова, на сайті президента ПАР вказано, що Путін говорив з ним про "мирний процес" з Україною. І Рамафоса привітав ініціативи, які "покладуть край війні та сприятимуть встановленню міцного миру між Росією та Україною".