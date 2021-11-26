Зеленский сообщил о том, что на Бурбу готовили покушение

Президент Зеленский сообщил, что ему поступила информация о том, что на бывшего главу ГУР Василия Бурбу готовят покушение. Бурбе предложили государственную охрану, однако бывший главный разведчик отказался.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции "30 вопросов президенту" 26 ноября. Госохрану Бурбе предложили сразу после того, как поступили данные о подготовке преступления.

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Отказываться от госохраны – ошибка, – Зеленский

Я сказал соответствующим органам предоставить ему (Василию Бурбе – 24 канал) "Альфу", мощную охрану. Он отказывается, мне кажется, это ошибка,

– рассказал Зеленский.

Во время пресс-конференции, отметим, президент подчеркнул, что когда стал президентом, то хотел уволить Василия Бурбу с должности руководителя ГУР Минобороны. Бурба не устраивал ни Зеленского, ни Тарана.

Также, отметил президент, именно Бурба во время Майдана, когда он еще занимал должность в СБУ, руководил блокировкой транспорта.

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