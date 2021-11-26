Зеленский утверждает, что разведчики не очень хорошо о нем отзывались. Об этом глава государства рассказал во время пресс-марафона 26 ноября.

Важно Зеленский собрал журналистов на пресс-марафон: главные тезисы президента

Зеленский про Бурбу: Он не разведчик, он СБУшник

Президент отметил, что Бурба руководил блокированием транспорта, когда разгоняли Майдан. "Это важный момент. Тогда он был на службе безопасности Украины. Он этим занимался, но Порошенко решил его сохранить", – отметил политик. Зеленский добавил, что Бурба и пятый украинский президент были по разные стороны на Майдане, но потом оказались в одной команде. Тогда Бурба возглавил украинскую разведку. "Он не разведчик, он СБУшник. Это та информация, которая мне известна", – подчеркнул президент.

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