Не было доказательств вины вагнеровцев

24 июля Бурба перенес операцию из-за отсутствия процессуальных доказательств вины вагнеровцев. Об этом спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире программы.

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Люди, участвовавшие в этой операции, или касательные были, говорят следующее: вообще-то переносов было три. Все три Василий Бурба реализовывал,

– заверил Арестович.

Он пояснил, что фотографии в военной форме с оружием или хвастовство по телефону об убийстве – не являются доказательствами по процессуальному делу.

По словам Арестовича, Бурба начал активную фазу операции, то есть перемещения наемников в Беларусь, без ведома президента Владимира Зеленского. Он якобы руководил всем сам, а потом просто поставил главу государства перед фактами.

Именно Бурба якобы лично перенес операцию на несколько дней перед получением билетов на самолет в Турцию для боевиков. После этого был еще третий перенос.

Только Бурба знал, где были вагнеровцы в Минске, – Арестович

Арестович уверяет, что 29 июля прокуратура Украины только начала выписывать подозрения вагнеровцам. То есть, если бы боевиков задержали 25 июля, то должны были бы отпустить.

Они месяц прожили в центре Минска, потом он их передвигает за город, в эту самую резиденцию. Единственный человек, который по показаниям офицера, знал о том, куда их перевезли, – это Василий Бурба. Никто больше не знал. И через сутки их берут белорусские спецслужбы,

– подчеркнул спикер Украины в ТКГ.

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