Есть большое количество тайной информации. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сообщила новая глава "слуг" Елена Шуляк.

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По ее словам, тему вагнеровцев активно обсуждают в различных эфирах.

Все это дело каждый раз обрастает новыми и новыми, иногда придуманными деталями,

– подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что мнение политической силы уже высказывал руководитель фракции Давид Арахамия, которая является достаточно жесткой и понятной.

Напомним! Арахамия отказался от участия в программе "Свобода слова" Савика Шустера. Он считает, что обсуждать расследование Bellingcat нецелесообразно.

Шуляк: "Информация – под грифом "секретно"

Глава "слуг" отметила, что во фракции есть люди, которых она очень уважает. В частности речь идет о Виталии Безгине и Алексее Жмеренецком, которые входят во Временную следственную комиссию, занимавшуюся расследованием дела вагнеровцев. Шуляк утверждает, что общалась с нардепами на эту тему.

"Конечно, очень много информации они не могут разглашать, ведь она идет под грифом "секретно". Нужно понимать, что не все детали спецоперации или вообще работы контрразведки или оборонных ведомств могут даже обсуждаться в парламенте", – пояснила Шуляк.

Она считает, что детали расследования Bellingcat не должны обсуждать на каждом телеканале. Ведь это показывает миру, что Украина не умеет реагировать и работать с определенными материалами.

Последняя информация по делу вагнеровцев