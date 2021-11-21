Резонанса от "Вагнергейта" не было, – Вениславский
Представитель президента в Конституционном Суде заявил, что обещанного резонанса от расследования Bellingcat не последовало. Поэтому теперь политические оппоненты Офиса Президента якобы пытаются исказить информацию.
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Вениславский отметил, что общественность может ознакомиться с промежуточным отчетом Временной следственной комиссии, однако он призвал дождаться окончательного.
Он должен быть более полным, более комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat,
– объяснил нардеп.
Направления расследования спецоперации
- Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины;
- Государственное бюро расследований под руководством Офиса генпрокурора;
- расследование Bellingcat и украинских журналистов.
"Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-либо выводы", – заявил Вениславский.
Главное о спецоперации с вагнеровцами
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". Режим Александра Лукашенко заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами.
- Однако уже в начале сентября СМИ заявили, что Служба безопасности Украины готовила спецоперацию по задержанию вагнеровцев, потому что те воевали на Донбассе на стороне агрессора. Спецоперацию якобы сорвали из-за утечки информации из Офиса Президента.
- 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела. Они подтвердили, что украинские власти действительно готовили масштабную спецоперацию. Президент Владимир Зеленский якобы знал о ней.
- Провалились планы якобы из-за просьбы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака перенести ее на неделю. Политик опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.