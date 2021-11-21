Резонансу від "Вагнергейту" не було, – Веніславський
Представник президента у Конституційному Суді заявив, що обіцяного резонансу від розслідування Bellingcat не було. Тому тепер політичні опоненти Офісу Президента буцімто намагаються спотворити інформацію.
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Веніславський зазначив, що громадськість може ознайомитися з проміжним звітом Тимчасової слідчої комісії, однак він закликав дочекатися остаточного.
Він має бути повнішим, комплекснішим, з урахуванням, зокрема, і тих матеріалів, які надали розслідувачі-журналісти Bellingcat,
– пояснив нардеп.
Напрямки розслідування спецоперації
- Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України;
- Державне бюро розслідувань під керівництвом Офісу генпрокурора;
- розслідування Bellingcat та українських журналістів.
"Ось коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки", – заявив Веніславський.
Головне про спецоперацію з вагнерівцями
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовики ПВК "Вагнера". Режим Олександра Лукашенка заявив, що вони готували заворушення перед президентськими виборами.
- Однак вже на початку вересня ЗМІ заявили, що Служба безпеки України готувала спецоперацію із затримання вагнерівців, адже ті воювали на Донбасі на стороні агресора. Спецоперацію буцімто зірвали через витік інформації з Офісу Президента.
- 17 листопада 2021 року журналісти Bellingcat опублікували розслідування резонансної справи. Вони підтвердили, що українська влада справді готувала масштабну спецоперацію. Президент Володимир Зеленський буцімто знав про неї.
- Провалилася плани нібито через прохання керівника Офісу Президента Андрія Єрмака перенести її на тиждень. Політик побоювався, що після затримання бойовиків, Росія відмовиться від запланованого перемир'я на Донбасі.