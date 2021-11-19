Державне бюро розслідувань перевірить автентичність цих документів. Крім того, слідчі встановлять військових, які мали доступ до цих документів та могли їх "злити".
До теми Соколова може отримати "зірку героя Росії", – Арестович про оприлюднені журналісткою документи
В інтернеті 18 листопада опублікували документи, які містять відомості щодо планування та виконання ГУР та СБУ заходів, пов'язаних із організацією затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнер",
– мовиться у повідомленні.
Кримінальну справу відкрили за статтею про розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені, за відсутності ознак державної зради або шпигунства.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді:
- ув'язнення від 2 до 5 років;
- позбавлення права обіймати певні посади строком до 3 років або без такого.
Що цьому передувало
- Яніна Соколова опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці документи, які начебто інформують про те, хто з вищого керівництва держави брав участь в операції із вагнерівцями.
- Журналістка переконана, що матеріали – справжні. Їх підкинули до її робочого офісу кілька днів тому.
- У документах розписані заплановані на липень – серпень 2020 року рейси Turkish Airlines, якими мали летіти вагнерівці, завербовані для нібито роботи у Венесуелі.
- Ці дії буцімто здійснювались за рішенням "вищого військово-політичного керівництва" України.
- Спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що ці документи мають гриф "цілком таємно". Копію одного з них нібито зробили ще до офіційної реєстрації у діловодстві. А це – злочин проти нацбезпеки. Наразі невідомо, чи справжні документи.