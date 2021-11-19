Державне бюро розслідувань перевірить автентичність цих документів. Крім того, слідчі встановлять військових, які мали доступ до цих документів та могли їх "злити".

До теми Соколова може отримати "зірку героя Росії", – Арестович про оприлюднені журналісткою документи

В інтернеті 18 листопада опублікували документи, які містять відомості щодо планування та виконання ГУР та СБУ заходів, пов'язаних із організацією затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнер",

– мовиться у повідомленні.

Кримінальну справу відкрили за статтею про розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені, за відсутності ознак державної зради або шпигунства.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді:

ув'язнення від 2 до 5 років;

позбавлення права обіймати певні посади строком до 3 років або без такого.

Що цьому передувало

Яніна Соколова опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці документи, які начебто інформують про те, хто з вищого керівництва держави брав участь в операції із вагнерівцями.

Журналістка переконана, що матеріали – справжні. Їх підкинули до її робочого офісу кілька днів тому.

У документах розписані заплановані на липень – серпень 2020 року рейси Turkish Airlines, якими мали летіти вагнерівці, завербовані для нібито роботи у Венесуелі.

Ці дії буцімто здійснювались за рішенням "вищого військово-політичного керівництва" України.

Спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що ці документи мають гриф "цілком таємно". Копію одного з них нібито зробили ще до офіційної реєстрації у діловодстві. А це – злочин проти нацбезпеки. Наразі невідомо, чи справжні документи.

Зверніть увагу! 17 листопада журналісти Bellingcat оприлюднили першу частину розслідування спецоперації щодо затримання вагнерівців. У ньому вони заявили, що президента Володимира Зеленського проінформували про неї 15 червня 2020 року. Водночас зрив відбувся фактично через те, що керівник ОПУ Андрій Єрмак просив перенесли спецоперацію, аби не ризикувати домовленостями про перемир'я на Донбасі.