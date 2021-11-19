По словам Арахамии, его слова в студии якобы проигнорировали бы. Также политик выразил недовольство списком приглашенных гостей.

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Нужно беречь имидж Украины

Давид Арахамия убежден, что обсуждение спецоперации по задержанию вагнеровцев может вызвать падение международного имиджа Украины. Политик заявил, что другие гости, приглашенные на токшоу, якобы проигнорировали бы его просьбу не допустить этого.

Мои призывы к государственной позиции и недопущение падения имиджа Украины будут не только проигнорированы, а скорее наоборот превратятся в массу манипулятивных лозунгов и высказываний. Поэтому я решил не идти на это шоу и какие-либо другие шоу на эту тему. Все, что мог, я уже сказал в многочисленных эфирах до этого,

– заявил Арахамия.

Таким образом, политик решил не идти на шоу Савика Шустера на канале олигарха Рината Ахметова.

Отказ Офиса Президента идти на шоу Шустера

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу заявил, что ни президент Владимир Зеленский, ни другие представители власти не будут посещать токшоу "Свобода слова" Савика Шустера на канале олигарха Рината Ахметова.

В Офисе Президента убеждены, что приглашение представителей власти на шоу, темой которого является операция с вагнеровцами, является "фейком и хайпом".

Ни один представитель власти, приглашенный на эфир, не пришел в студию токшоу.

Текст публикации Арахамии

Сегодня собирался пойти на "Свободу слова" Савика Шустера, на котором уже четвертый раз! на этой неделе была заявлена ​​тема телешоу о так называемой операции вагнеровцев.

Впрочем, увидев полный состав приглашенных гостей, убедился, что уходить нет никакого смысла.

В студии снова будут те же политики, журналисты и актриса, которая вчера выложила сверхсекретные документы в сеть "найдя на улице флешку".

Из состава стало ясно, что мои призывы к государственной позиции и недопущение падения имиджа Украины будут не только проигнорированы, а скорее наоборот превратятся в массу манипулятивных лозунгов и высказываний.

Поэтому я решил не идти на это шоу и какие-либо другие шоу на эту тему. Все что мог, я уже сказал в многочисленных эфирах до этого.

P.S. Демократия и свобода слова должны оканчиваться там, где начинается разрушение государственности.