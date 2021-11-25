Є велика кількість таємної інформації. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі повідомила нова очільниця "слуг" Олена Шуляк.

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За її словами, тему вагнерівців активно обговорюють в різних ефірах.

Вся ця справа щоразу обростає новими і новими, інколи придуманими деталями,

– наголосила Шуляк.

Вона відзначила, що думку політичної сили вже висловлював керівник фракції Давид Арахамія, яка є досить жорсткою і зрозумілою.

Нагадаємо! Арахамія відмовився від участі в програмі "Свобода слова" Савіка Шустера. Він вважає, що обговорювати розслідування Bellingcat є недоцільним.

Шуляк: "Інформація – під грифом "таємно"

Очільниця "слуг" зауважила, що у фракції є люди, яких вона дуже поважає. Зокрема мовиться про Віталія Безгіна і Олексія Жмеренецького, які входять у Тимчасову слідчу комісію, що займалась розслідуванням справи вагнерівців. Шуляк стверджує, що спілкувалася з нардепами на цю тему.

"Звичайно, дуже багато інформації вони не можуть розголошувати, адже вона йде під грифом "таємно". Потрібно розуміти, що не всі деталі спецоперації чи взагалі роботи контррозвідки або оборонних відомств можуть навіть обговорювати в парламенті", – пояснила Шуляк.

Вона вважає, що деталі розслідування Bellingcat не повинні обговорювати на кожному телеканалі. Адже це показує світу, що Україна не вміє реагувати і працювати з певними матеріалами.

Остання інформація у справі вагнерівців